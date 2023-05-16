طاقم تحكيم أرجنتيني لمواجهة كلاسيكو السعودية بين الهلال والاتحاد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، عن طاقم التحكيم المُكلف بإدارة مباراة الكلاسيكو بين الهلال واتحاد جدة.

ويستضيف فريق الهلال نظيره الاتحاد على ملعب فيصل بن فهد مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ 27 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسيقود مباراة كلاسيكو السعودية طاقم تحكيم أرجنتيني، بقيادة فيرناندو راباليني حكما للساحة، ويعاونه الثنائي جون بيلاتي وسيباستيان راينيري، فيما سيكون السعودي سامي الجريس حكما رابعا.

فيما يجلس على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» في مباراة الكلاسيكو، الحكم الأرجنتيني سيلفيو تريكو، ويساعده السعودي فيصل القحطاني.