الرائد يقسو على ضمك بخماسية والتعاون يعبر الخليج بالدوري السعودي

اكتسح فريق الرائد ضيفه ضمك 5 /صفر، مساء الاثنين، في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري السعودي.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها، فاز التعاون على مضيفه الخليج 2 /صفر، وتعادل الباطن سلبيا مع ضيفه الفيحاء.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، حقق الرائد فوزا بنكهة مغربية على ضمك، حيث جاءت الأهداف الخمسة للفريق عن طريق المغربيين كريم البركاوي ومحمد فوزير بواقع هدفين للبركاوي، وثلاثة أهداف (هاتريك) لفوزير.

وتقدم البركاوي بهدف في الدقيقة العاشرة ثم أضاف فوزير الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 20. وفي الشوط الثاني، أحرز فوزير الهدفين الثالث والخامس في الدقيقتين 51 و90 وتكفل البركاوي بالهدف الرابع في الدقيقة 85.

الفوز رفع رصيد الرائد إلى 32 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف عن ضمك صاحب المركز العاشر.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد، حسم التعاون فوزه على الخليج بهدفي الكاميروني ليندر تاوامبا في الدقيقة 60 والباراجوياني أليخاندرو روميرو جامارا في الدقيقة 67، قبل أن يهدر تاوامبا ضربة جزاء في الدقيقة 79.

الفوز رفع رصيد التعاون إلى 46 نقطة في المركز الخامس وظل الخليج في المركز الثالث من القاع برصيد 24 نقطة.

واقترب الباطن خطوة جديدة من الهبوط بعد تعادله سلبيا مع الفيحاء، حيث ظل في المركز الأخير برصيد 19 نقطة، مقابل 29 نقطة للفيحاء في المركز الثاني عشر.