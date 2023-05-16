أحمد موسى عن رفض مصطفى محمد دعم المثليين: ادعموه بدل الكلام الفاضي

أثنى الإعلامي أحمد موسى، على موقف لاعبنا المصري مصطفى محمد المحترف بصفوف نادي نانت الفرنسي، على خلفية مقاطعته المشاركة بمباراة الجولة الماضية من بطولة الدوري الفرنسي، والتي شهدت دعم حقوق المثليين.

ووصف خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، موقف اللاعب قائلا: «راجل ذكر وبطل جدع»، مشددًا على ضرورة وقوف الجميع بجانبه ومنحه كل الدعم الذي يستحق، لا سيما بعد توقيع النادي الفرنسي عقوبة على اللاعب اليوم، على خلفية موقفه المعاد لحقوق المثليين.

وتابع: «وقعوا عقوبة على لاعبنا مصطفى محمد لمجرد أنه عبر عن رأيه، مسألة أن تدعم أو ترفض هي في النهاية حرية رأي، لكن لا يعرفون في أوربا أو أمريكا أو فرنسا؛ حرية الرأي سوى ما يتعلق بأنفسهم».

وأكد أن رد فعل اللاعب على رفضه دعم حقوق المثليين؛ يتوافق مع ثوابته ودينه ومصريته، معقبا: «لاعبنا يستحق كل الدعم مننا كلنا أمام الحملة الشرسة التي تستهدفه الآن »، موجهًا من جانبه التحية للاعب بشأن موقفه الذي ينم عن رجل مصري مسلم محترم ملتزم.

وواصل: «مصطفى ممكن يدفع الثمن الغالي على موقفه لكن مش مهم، وأقول له: عليك الآن البحث عن فريق آخر؛ لأنهم لن يتركوك في حالك والفترة القادمة هيضايقوك»، مستنكرا محاولة إجبار اللاعب على ارتكاب فعل ينافي دينه وأخلاقه.

واختتم موجهًا رسالة للاعب: «كل التقدير والتحية والمودة لك»، داعيا من جانبه الجمهور المصري؛ لتبني حملة لدعم اللاعب ومساندته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «لازم حملة دعم لمصطفى محمد لأنه يمثلنا كلنا.. ادعموه بدل الكلام الفاضي، تحولوا إلى حملة لدعم مصطفى محمد».