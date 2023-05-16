بولندا تستقبل 21 ألفا و800 لاجئ أوكراني خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الثلاثاء وصول 21 ألفا و800 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ 24 فبراير 2022 إلى نحو 11.9 مليون لاجئ.

وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر راديو (بولندا)، في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية - أن نحو 24 ألفا و800 شخص غادروا بولندا أمس الإثنين عائدين إلى أوكرانيا مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ نحو 10.1 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.