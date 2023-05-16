أعربت الدكتورة لبني خير، عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، عن استيائها إزاء تناول ظهور المرأة بصورة سلبية أثناء عرض مسلسل جعفر العمدة المذاع خلال موسم دراما رمضان المنقضي، وعدم استغلال النجاح الذي حققه في تبني خدمة قضايا المرأة المصرية.

وقالت خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج «ست الستات» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين: «للأسف ولا نموذج نسائي في المسلسل إيجابي، كله كوارث»، لافتة إلى تأكيد استبيان القومي للمرأة بشأن انطباع الجمهور عن تناول صورة المرأة في المسلسل للصورة ذاتها.

وتابعت: «الجمهور وصف الشخصيات التي تناولها المسلسل بعضها بالخبيثة والعنيفة والمستضعفة ومنها الظالمة كلها تحليلات سلبية، المسلسل كان ممتع وتريند، لكن كتقديم صورة إيجابية عن المرأة؛ للأسف خذلنا».

وأثنت على التطور الذي شهدته دراما رمضان، بشأن تناول وقضايا المرأة والخروج الدرامي من دائرة القضايا المستهلكة كالعنف ضد المرأة بالمعاني السطحية مثل الضرب والخيانة والتعنيف، وتبني طرح قضايا حقوقية كالميراث والتعرض للابتزاز الإليكتروني.

ونوهت إلى وجود فجوة كبيرة بين ما يجري على أرض الواقع من تمكين سياسي واقتصادي واجتماعي للمرأة من جانب الدولة، وما يقدم على شاشة التلفاز.