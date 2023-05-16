 آينتراخت فرانكفورت يوجه رسالة لـ مرموش - بوابة الشروق
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آينتراخت فرانكفورت يوجه رسالة لـ مرموش

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 1:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 1:23 م

حرص آينتراخت فرانكفورت على الترجيب بلاعبه الجديد عمر مرموش، المنضم للفريق حديثًا قادمًا من فولفسبورج الألماني في صفقة انتقال حر.

وأعلن النادي الألماني، أمس الإثنين، تعاقد مع عمر مرموش في صفقة انتقال حر قادمًا من فولفسبورج بعقد يمتد حتى 2027.

ووجه آينتراخت فرانكفورت رسالة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" لـ مرموش، قائلًا:" يسعدنا أن نرحب بك في قلب أوروبا".

وأشار آينتراخت فرانكفورت في رسالة الترحيب بالدولي المصري إلى مشاركته في 60 مباراة بالبوندسليجا، وتسجيله 8 أهداف، والفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الألمانبي مرتين.

جدير بالذكر أن مرموش سيرتدي القميص رقم 7 مع فريقه الجديد آينتراخت فرانكفورت.


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