قال النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنّ برنامج تكافل وكرامة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، واجه مشكلة كبيرة تمثّلت في وجود عجز كبير بين العاملين في الوحدات والمديريات، وهو ما أثّر على تحديد مستحقي الدعم.



وأضاف خلال جلسة «برامج الحماية الاجتماعية: الوضع الراهن والتطورات الجديدة» التي تعقدها لجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، أنّ تلك الوحدات لم يكن بها العدد الكافي من العاملين بما يتيح تحديد المستحقين بدقة.



وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي استفادت من دور شباب الجامعات من خلال اللجان الاجتماعية التابعة لاتحادات الطلبة، لا سيما أنهم أثبتوا قدرات كبيرة في هذا المجال.



ودعا النائب، إلى أن تكون التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني وجلساته ومناقشاته مُحدّدة المطالب للجهة المختصة سواء السلطة التشريعية أو التنفيذية، لتسريع وتيرة التنفيذ.



وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زخما كبيرا في هذا الإطار، فيما يخص الإعلان عن التوصيات والمقترحات التي تصدر عن الحوار.