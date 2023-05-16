الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا إلى معالجة أوجه قصور في الانتخابات

دعا مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تركيا، اليوم الثلاثاء، إلى معالجة "أوجه قصور" في العملية الانتخابية، أشارت إليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأضاف في بيان: "نلاحظ النتائج والاستنتاجات الأولية للبعثة الدولية لمراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، وندعو السلطات التركية إلى معالجة أوجه القصور المذكورة"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف: "يولي الاتحاد الأوروبي أهمية قصوى لضرورة إجراء انتخابات شفافة وشاملة، وذات مصداقية في ساحة منافسة متكافئة".