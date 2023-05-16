 الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا إلى معالجة أوجه قصور في الانتخابات - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا إلى معالجة أوجه قصور في الانتخابات

وكالات:
نشر في: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 1:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 1:03 م

دعا مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تركيا، اليوم الثلاثاء، إلى معالجة "أوجه قصور" في العملية الانتخابية، أشارت إليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأضاف في بيان: "نلاحظ النتائج والاستنتاجات الأولية للبعثة الدولية لمراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، وندعو السلطات التركية إلى معالجة أوجه القصور المذكورة"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف: "يولي الاتحاد الأوروبي أهمية قصوى لضرورة إجراء انتخابات شفافة وشاملة، وذات مصداقية في ساحة منافسة متكافئة".


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