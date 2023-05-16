يرى منذ الكبير المدير الفني لنادي الرجاء المغربي، أن خبرات لاعبي الأهلي في البطولات الإفريقية هي التي رجحت كفة الأحمر في التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال.

وكان فريق الأهلي قد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الرجاء المغربي بهدفين دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي البطولة.

وقال منذر الكبير في تصريحات تليفزيونية: «دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم كان بها تنافس كبير سواء في دور المجموعات أو في الأدوار الإقصائية، نسخة تنافسية وقوية للغاية بين كل الأندية».

وأضاف: «الرجاء كان في دور المجموعات يسير بشكل رائع وحققنا نتائج مميزة، لكننا اصطدمنا بفريق متمرس بدوري أبطال أفريقيا، حاولنا اللعب باندفاع هجومي وفرض سيطرتنا لكن الأهلي لعب بخبرته الكبيرة وسير المباراة في الأوقات الحاسمة كيفما يشاء وبخبرة أكبر، أتيحت لنا فرصة العودة في الإياب لكننا أهدرنا ركلة جزاء ثم أكمل الأهلي المباراة بخبرته الكبيرة».

وتابع: «لقد تأهلنا في المرتبة الأولى بدور المجموعات لنلاقي أصحاب المركز الثاني، لو لم يأتِ لنا الأهلي في ربع النهائي، كنا سنلعب في النصف النهائي حاليًا».

وأوضح مدرب الرجاء: «الأهلي يتميز بقوام قوي للغاية ومتقارب في المستوى، كما أن لديهم خبرة كبيرة في تسيير المباريات بالشكل اللازم، لذلك نجح في التفوق علينا في الأوقات الحاسمة».

وواصل: «الرجاء في الوقت الحالي في مرحلة تكوين وإعادة تكوين مجددًا، لدينا لاعبين جدد وشباب يخوضون أول مواسمهم في هذا المستوى التنافسي وفي دوري أبطال أفريقيا، لذلك علينا أن نواصل في التطور والتحسن، يجب علينا الاستمرار في التحضير والاستقرار للحصول على أفضل شكل ممكن».

وأتم: «كان هناك اتصالات معي قبل تولي تدريب منتخب تونس، من أندية في الدوري المصري ولكن الأمور لم تتم في النهاية، الآن أنا تركيزي بالكامل مع الرجاء حتى نهاية الموسم ثم نناقش مستقبلي».