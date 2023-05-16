ترامب يهاجم رون ديسانتيس بسبب حظر الإجهاض القاسي للغاية في فلوريدا

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الاثنين، حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس لسنه حظراً على الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل ، بينما ظل مراوغا بشأن موقفه من هذه القضية.

وادعى ترامب دون الكشف صراحة عن موقفه الخاص ، أن "العديد من الأشخاص في الحركة المؤيدة للحياة" يعتقدون أن الحظر لمدة ستة أسابيع يذهب بعيدا جدا في تقييد حق المرأة في الاختيار.

وقال ترامب في مقابلة صحفية :"لقد وقع على ستة أسابيع ، ويشعر الكثير من الناس داخل الحركة المؤيدة للحياة أن ذلك كان قاسيا للغاية" .

ولم يستشهد ترامب بأي مجموعات أو قادة مؤيدين للحياة لدعم تأكيده بأنهم يعارضون الحظر بعد مدة ستة سابيع. إنه مشابه للحظر الذي تم تمريره في العديد من الولايات التي يقودها الحزب الجمهوري بدعم قوي من الحركة المناهضة للإجهاض.