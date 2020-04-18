كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 23 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

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ارتفعت حالات الإصابة بكورونا في كوريا الجنوبية إلى أكثر 23 ألفا اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي أنهت فيه البلاد كل قيود مكافحة الفيروس تقريبا.

وسجلت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها 23 ألفا و680 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 34 إصابة من الخارج.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 31 مليونا و438 ألفا و960 إصابة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

يشار إلى أن حصيلة اليوم أعلى من 21 ألفا و681 إصابة جرى تسجيلها الأسبوع الماضي، و15 ألفا و736 إصابة قبل أسبوعين.

وأضافت البلاد 13 وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 34 ألفا و623 وفاة.

واستقر عدد الحالات الحرجة عند 150 حالة دون تغيير عن اليوم السابق.