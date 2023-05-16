قال محمد الشناوي ممثل حزب حماة الوطن، إن رؤية الحزب لتنمية وجذب الاستثمارات بقطاع السياحة تتضمن إقامة حفلات في مختلف السفارات المصرية بدول العالم للتوعية بالجمهورية الجديدة والمناطق السياحية بمصر.

وأضاف في الجلسة الثانية للجنة السياحة بعنوان "وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله" ضمن المحور الاقتصادي إن رؤية الحزب تشمل أيضا استغلال الانتشار الواسع للطلاب المصريين بالخارج للترويج للسياحة في مصر، بجانب ضرورة وجود قنصل فخري في كل دولة يشرح المناطق السياحية التى تتمتع بها مصر.

وأشار الشناوي، إلى أن الحزب يمتلك رؤية لزيادة أعداد الغرف الفندقية من خلال دعوة ملاك الشقق المغلق لدمجها مع وزارة السياحة وتأجيرها للسائحين، والتوسع في اقامة فنادف 2 نجمة التي يفضلها السائحين عن أي أنواع أخرى من الفنادق، بالإضافة إلى إنشاء شركة كيران وطني منخفضة التكلفة توسع في افتتاح مطارات خاصة في المناطق السياخية مثل سيوة، وعمل كرنفالات في دول العالم تستعرض الثقافة والتراث المصري والأكلات الشعبية التي يتميز بها المطبخ المصري.