قال النائب محمود فيصل أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنّه يجب إيجاد وحدة قياس مؤشر الأداء السياحي في مصر.

وأضاف خلال جلسة «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها» التي تعقدها لجنة السياحة ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، أن هذه الوحدة تتولى جمع المعلومات ومؤشرات الأداء بجانب رصد الإيجابيات والسلبيات وإصدار التوصيات.

وأشار إلى أن مصر يمكنها حاليا تحمل 15 مليون سائح، والخطة المستهدفة تشمل الوصول إلى 28 مليون سائح في 2028، مقترحا خطة تدوير الليالي السياحية بحيث يتم تقليل مدة الليالي السياحية ما يقود إلى زيادة عدد الأفواج.

وشدد على أهمية سياحة الفرد، وهو ما يحظى باهتمام في مختلف الدول، مؤكدا ضرورة إطلاق تطبيق إلكتروني لوزارة السياحة كنموذج استرشادي.