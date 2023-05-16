أصيب 12 شخص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق جعل بنطاق مركز ومدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وتلقت الجهات الأمنية والطبية بشمال سيناء، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق جعل في بئر العبد.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من "عوض فتحي محمد 40 سنة، باشتباه كسر بالرسغ الأيمن، وأحمد محمد عبود 25 سنة أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمة بالرأس، ووليد السيد محمد 40 سنة أصيب باشتباه كسر باليد اليسرى وجرح قطعي بالجبهة 5 سم، ومحمد عصام الدين 25 سنة أصيب بكدمات متفرقة بالجسم".

كما أصيب كل من "محمد الشحات السيد 35 سنة أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، و محمد عبد الله محمد بكدمات متفرقة بالجسم، وصالح عماد صالح 46 سنة بكدمات متفرقة بالجسم ورياض علي رياض 40 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج، وعواد عواد محمد 43 سنة بسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد أحمد محمد 24 سنة بسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد حمدي فايد 20 سنة، باشتباه خلع بالكتف اليمنى، وطارق محمد فايد 25 سنة باشتباه كسر بالكتف اليسرى وكدمات بالجسم".

فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى بئر العبد النموذجي، وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة.