الكرملين: أسئلة كثيرة لا تزال تحتاج إلى معالجة قبل تمديد اتفاق الحبوب

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن "أسئلة كثيرة" لا تزال تحتاج إلى معالجة قبل تمديد الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية بحراً والذي هددت موسكو بوقف العمل بموجبه اعتبارًا من غدا الأربعاء.

وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحفيين "لا يزال هناك الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها حول الجزء الذي يهمنا من الاتفاق. الآن علينا اتخاذ قرار"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتؤكد موسكو أنه ما زالت هناك عقبات أمام صادراتها من الأسمدة والحبوب وبالتالي فهي تهدد بالانسحاب من الاتفاق.

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، قد قال أمس الاثنين، إن المساعي ستستمر في الأيام المقبلة لتمديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود، وهو اتفاق هددت موسكو بالانسحاب منه في 18 مايو الماضي بسبب عقبات أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة.

وأضاف جريفيث في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا: «استمرار مبادرة البحر الأسود أمر بالغ الأهمية، وكذلك إعادة التزام الأطراف بعملها بسلاسة وفاعلية».

وتابع: «سنواصل دعوة الجميع للاضطلاع بمسئولياتهم بينما يراقبنا العالم من كثب».