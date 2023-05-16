الوكالة الدولية للطاقة: الطلب على النفط يرتفع أكثر من المتوقع في الصين

قالت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم الثلاثاء، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بقوة أكبر مما كان مقدرا سابقا هذا العام، حيث فاق انتعاش ما بعد جائحة فيروس كورونا في الصين التوقعات ، وذلك حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن وكالة الطاقة في تقريرها الشهري قولها إن الاستهلاك العالمي للوقود سيزيد بمقدار 2ر2 مليون برميل في اليوم في عام 2023 – أي بنحو 200 ألف برميل في اليوم أكثر من المتوقع من قبل -ليسجل بذلك مستوى قياسيا يبلع 102 مليون مع وصول الطلب الصيني إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بعد إلغاء قيود مكافحة كوفيد.

وقال توريل بوسوني، رئيس قسم سوق النفط في الوكالة، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: "كان الانتعاش الصيني أسرع وأقوى من المتوقع، وفي مارس، وصل الطلب الصيني إلى أقصى ارتفاع له على الإطلاق.. نحن نرى طلبا قويا حقا، خاصة في آسيا".

وتتوقع وكالة الطاقة أنه مع تسارع الطلب وتقليص إمدادات تجمع دول أوبك بلاس بقيادة المملكة العربية السعودية، ستواصل أسواق النفط العالمية مسارها في التشديد الحاد خلال النصف الثاني من العام.

وقد يعطي ذلك دفعة جديدة لأسعار النفط الخام التي استقرت بالقرب من 75 دولارا للبرميل في لندن بعد أن تخلصت من جميع المكاسب السابقة بسبب تخفيضات أوبك وسط مخاوف من حدوث ركود.