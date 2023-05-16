قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن الدولة المصرية تعاني من ارتفاع معدلات الإنجاب، معقبا: «عندنا 5900 مولود كل 24 ساعة، بمعني كل طلعة نهار حضرتك بتنام وتصحى الصبيحية؛ تلاقي 5900 طفل مولود» حسب تعبيره.

وتساءل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الإثنين: «كمْ جرعة تطعيم يحتاجونها، وعايزين كمْ فصل مدرسة، وكمْ شقة هيسكنوا فيها لما يكبروا، وعايزين يأكلوا ويشربوا إزاي، وعايزين كمية مياه قد إيه في ظل ندرة المياه الموجودة في العالم كله ومن ضمنها مصر».

وأوضح أن التكلفة الاقتصادية المرتبطة بعدد المواليد الجدد يوميا؛ تتخطى المليارات، متسائلا: «أين الاقتصاد الذي يستطيع التعامل مع هذه المشكلة؟».

وتابع: «الإحصائيات تشير أن أسيوط من الأماكن الساخنة جدًا في معدلات الإنجاب، وأيضا قنا، والمنيا، لاحظنا في الفترة الأخيرة الست عايزة أسلوب ووسيلة لمنع حمل، لكنها لا تستطيع أن تجد الطبيبة أو تأخذ المشورة»، لافتا إلى توفير وزارة الصحة؛ وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.