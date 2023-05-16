أثار أحمد سيد "زيزو" نجم نادي الزمالك جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما راح البعض يتحدث عن أرقامه التي تعكس موسماً ليس هو الأفضل لأحد أفضل لاعبي الفريق الأبيض في السنوات الأخيرة.

زيزو نفسه سعى للرد على ما يثار مؤكداً اعترافه بأن موسمه الحالي – الذي ساهم خلاله في تسجيل 30 هدفاً – ليس هو الأفضل، لكن لغة الأرقام تشير إلى أن نجم الزمالك لا يمر بأسوأ مواسمه منذ انضمامه للقلعة البيضاء في موسم 2018-2019.

الموسم الأول لزيزو مع الزمالك كان هو الأقل إذ أن اللاعب الذي انضم في يناير قادما من موريرينسي البرتغالي لعب 15 مباراة في الدوري سجل خلالها هدفاً وحيداً وصنع مثله، بينما لعب بالكونفدرالية 9 مباريات لم يصنع سوى هدفاً وحيداً ولم يسجل أي أهداف.

في الموسم التالي بدأ زيزو في معرفة طريقه للتألق حيث لعب 26 مباراة بالدوري سجل 7 أهداف وصنع 5 أخرى، فيما لعب بدوري أبطال أفريقيا 13 مباراة صنع خلالها هدفين، وفي كأس مصر سجل هدفين وصنع واحداً في 4 مباريات.

موسم 2020-2021 كان زيزو على موعد مع التألق إذ سجل 9 أهداف وصنع 6 في الدوري، بينم في دوري الأبطال سجل هدفاً وصنع إثنين، وفي كأس مصر سجل هدفاً وصنع مثله.

موسم 2021-2022 كان زيزو في أوج تالقه، حيث سجل في الدوري 19 هدفاً وصنع 14 أخرى خلال 33 مشاركة.

وفي كأس مصر سجل هدفاً وصنع إثنين، كما سجل هدفا وصنع مثله في دوري الأبطال

الموسم الحالي سجل زيزو 9 أهداف وصنع 10 أخرى في 26 مشاركة بالدوري، وفي دوري لأبطال ورغم عدم بلوغ الفريق الأدوار الإقصائية كعادته في آخر 3 مواسم، فقد سجل 6 أهداف وصنع 4 أخرى، ليكون الموسم الحالي أحد أفضل مواسمه وليس الأسوأ كما يتردد.