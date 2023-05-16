تامر مرتضى يحكي كواليس تحضير خدع كيرة والجن بعد فوزه بجائزة جمعية الفيلم

عبر تامر مرتضى، مصمم خدع وجرافيكس فيلم "كيرة والجن" عن سعادته بفوزه بجائزة أفضل مؤثرات بصرية، من الدورة الـ49 لمهرجان جمعية الفيلم المصرية.

وحكى مرتضى كواليس تحضيره لهذه المؤثرات، وقال إنه استعان بعدد ضخم من الفنانين تراوح عددهم من 150 إلى 200 فنان، كي يخرج الفيلم بكل هذا القدر من الإبهار وينال إشادات الجماهي، مؤكدا أنهم ظلوا يعملون لمدة سبعة أشهر كاملة.

وأشاد مرتضى بالفنانين المصريين القادرين على تقديم مستويات كبيرة مثل المستويات العالمية في حال توفير الإمكانيات اللازمة، وعبر عن سعادته بالإيرادات الضخمة التي يحققها الفيلم لأنها ستشجع المنتجين على تقديم تجارب مماثلة.

فيلم "كيرة والجن" من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد وإنتاج تامر مرسي، ولعب بطولته كل من كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري وسيد رجب ولارا إسكندر وأحمد مالك وعمر قاسم وهدى المفتي ورزان الجمال، والعديد من النجوم.