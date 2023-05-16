نائب وزير الاتصالات: نسعي لخلق نموذج عمل داخل المؤسسات بالبحر الأحمر باستخدام التحول الرقمي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، سعي الوزارة إلى خَلْق نموذج عمل داخل المؤسسات الحكومية بمحافظة البحر الأحمر باستخدام التحول الرقمي، يدعم قدرتها على التكيف مع متطلبات المواطن وتحقيق رضائه.

جاء ذلك خلال زيارتها، اليوم الثلاثاء، لمحافظة البحر اأحمر حيث استقبلها نائب المحافظ محمد البنداري وذلك ضمن جهود تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الأداء الحكومى وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرضت المهندسة غادة - وفقا لبيان - أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية فى مشروعات التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة البحر الأحمر في مجال التطوير المؤسسى الرقمى ودعم جهود التحول الرقمى بالمحافظة.

كما ناقش اللقاء جهود الوزارة في تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية وخطة التطوير المؤسسي لتهيئة المؤسسات والعاملين والمواطنين بالمحافظة لأعمال التحول الرقمي والتأكد من استيعابها لضمان استدامتها، واستحداث إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة، بالإضافة إلى برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية التي تنفذها الوزارة للعاملين بالمحافظة والمديريات التابعة ومردود ذلك على كفاءة وأداء منظومة العمل وتحسين جودة وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما استعرض اللقاء مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر الثقافة الرقمية وتنمية المهارات الرقمية للمواطنين من مختلف الفئات المجتمعية للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام.

وشهدت فعاليات الزيارة تنفيذ ورشة عمل حول استراتيجية مصر الرقمية والمشروعات الحالية التى تنفذها الدولة فى مجال التحول الرقمى والتطوير المؤسسي الرقمى للوصول بالخدمات وبالمحافظات إلى أن تكون رقمية بما يساهم فى بناء جمهورية جديدة ذكية تشاركية لا ورقية.

وأوضحت أن خطة التطوير المؤسسي الرقمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة البحر الأحمر تهدف إلي التهيئة لاستيعاب مشروعات التحوُّل الرقمي والميكنة واستدامتها، بالإضافة إلى تنمية وبناء القدرات الرقْمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وكذا المواطنين بالمحافظة.

ومن جانبه ..رحب نائ المحافظ بالمهندسة غادة مشيداً بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بناء مصر الرقمية من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وميكنة الخدمات والمؤسسات الحكومية والتطوير المؤسسي الرقمي لها، فضلاً عن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة ومبادرات نشر الوعي الرقمي للمواطنين.