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في مشهد غير مألوف، نظم نشطاء منظمة السلام الأخضر البيئية ومجموعة العمل للزراعة الريفية (AbL)، وقفة احتجاجية باستخدام الأبقار في العاصمة الألمانية.

ووضع النشطاء إحدى عشرة بقرة، بما في ذلك ثلاثة عجول، في الحديقة المقابلة لمبنى الرايخستاج التاريخي (البرلمان الألماني)، وتركوها ترعى.

ودعت منظمة السلام الأخضر إلى برنامج دعم وطني من وزير الزراعة جيم أوزدمير (عن حزب الخضر) يوم الثلاثاء، إلى رعي الأبقار بشكل أفضل وإتاحة الفرصة أمام المزارعين لتحقيق أسعار عادلة في سوق الحليب.

ووفقًا لمنظمة السلام الأخضر، كان 42% من الماشية عام 2010 لا يزال بإمكانها الوصول إلى المراعي، وبعد عشر سنوات كانت 31% فقط.

وقال لاسي فان أكين، الخبير الزراعي في منظمة السلام الأخضر: "البقرة الموجودة في المراعي تتدهور لتصبح من الأنواع المهددة بالانقراض في ألمانيا"، بحسب موقع صحيفة süddeutsche الألمانية.

ومع ذلك، فإن الرعي بشكل خاص لتلك الأبقار له تأثير إيجابي على صحة الحيوانات.

بالإضافة إلى ذلك، تخزن المراعي المروية كمية من الكربون في التربة أكثر بكثير من النباتات الصالحة للزراعة وتساعد في الحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأكدت الشرطة أنه "لم تكن هناك حوادث خاصة أثناء الاحتجاج".