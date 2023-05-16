توجهت ماجدة محمود أحمد عبدالعال، ممثلة حزب الريادة، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على العرس الديمقراطي الذي تعيشه مصر الآن، بإجراء الحوار الوطني.

وأضافت خلال جلسة بعنوان «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، التي تعقدها لجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، أنها استمعت إلى كل آراء القطاع الخاص والأحزاب والمجتمع المدني بشأن الملف.

وأشارت إلى أن تجربة برامج الحماية الاجتماعية نجحت في مصر، بشهادة المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة.

ونوهت أن هناك بعض السلبيات تواجه تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية في مصر، أبرزها عدم توافر قاعدة بيانات ودعم رقمي، من أجل وصول الدعم للمستحقين في الريف.

وشددت على أهمية تعزيز برامج التوعية بشأن الحد من الزيادة السكانية، ومحاولة تحسين دخل العاملين بالدولة، معقبة: «مع تضخم الأسعار وثبات المرتبات هناك شريحة للأسف هتوصل إنها تبقى تحت الفقر».

وأعربت عن شكرها لمؤسسات الدولة كوزارتي الدفاع والداخلية، على المبادرات التي تطلقها للتخفيف عن كاهل المواطنين والحد من غلاء الأسعار.

وانطلقت، اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023، أولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين.

وعقدت اليوم أربع جلسات، خصصت جلستان منهما لمناقشة «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.

وخصصت الجلستان الأخريان لمناقشة «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها»، و«وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله»، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة.