الأمم المتحدة: نمر بمرحلة حساسة في مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن مفاوضات تمديد اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود تمر بمرحلة "حساسة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يتابع القضية عن كثب، وهو على اتصال مع جميع الأطراف ، وأن المحادثات مستمرة على مختلف المستويات بشأن الاتفاقية والتي تنتهي في 18 مايو الجاري ما لم يتم تمديدها، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأوضح دوجاريك أن صادرات الحبوب التي تتم وفق المبادرة ومذكرة التفاهم الموقعة بين الأمم المتحدة وروسيا تبقي أسعار الغذاء منخفضة.

وقال دوجاريك: "نأمل أن تفي جميع الأطراف بالتزاماتها لاستمرار هذه البرامج".

وأضاف: "من الواضح أننا في نقطة حساسة فيما يتعلق بمبادرة حبوب البحر الأسود".

وفي يوليو 2022 وقعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول، اتفاقا لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية، والتي توقفت مؤقتا بعد بدء الحرب الروسية في فبراير 2022.

وسمحت الاتفاقية التي تم تمديد العمل بها عدة مرات، بتصدير أكثر من 30 مليون طن متري من الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا منذ أغسطس الماضي، وفقا للأمم المتحدة.