وزير الخارجية: العلاقات المصرية الأمريكية تتسم بقدر من التفاعل والتفاهم

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن العديد من أحاديث المحللين والمتخصصين والدارسين تفيد بتراجع الاهتمام الأمريكي بالمنطقة، مشيرًا إلى أن مسئولي الإدارة الحالية يؤكدون وجود اهتمام وتفاعل.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أنه يقيس الأمر بالنظر إلى العلاقة الثنائية، مؤكدًا أنها لازالت تتسم بأهميتها بالنسبة للطرفين في مختلف مجالات التعاون والتنسيق.



ولفت إلى أن «واشنطن انسحبت ماديًا من أفغانستان والتواجد الواسع في العراق، لكنها كدولة عظمى لها مصالح في كل بقعة بالعالم ولا تستطيع أن تهملها؛ لأنه يعود بأضرار عليها».



وأوضح أن «توجه الاهتمام الأمريكي إلى العلاقة مع الصين، والتركيز على الصراع في أوكرانيا، جعل الساحة الإعلامية والسياسية مليئة بالتركيز على تلك الدائرتين، والقول بوجود تراجع أمريكي».



واستطرد: «أنا أقيس على العلاقة الثنائية، التي تتسم بقدر من التفاعل والتفاهم بين الجانبين في النواحي السياسية والاقتصادية، هناك تواصل مستمر وتفاعل وكثير من الاهتمام المتبادل».



واستشهد بالانخراط الأمريكي الكثيف في مسار العقبة - شرم الشيخ للقضية الفلسطينية، إضافة إلى اهتمامها بما يحدث في السودان، والذي لمسه خلال اتصالاته مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، والتعاون مع السعودية للتوصل إلى المسار الإنساني.



وذكر أن الرؤى المصرية والأمريكية خلال الـ40 عاما الماضية ليست متطابقة، معقبًا: «هناك مواضع كثيرة شهدت تجاذبات واختلافات، فمثلا حرب العراق الثانية شهدت وجهتي نظر على النقيض، لكنه لم يؤدي إلى فقدان العلاقة لأهميتها وعوائدها لدى الطرفين، واشنطن لا تستطيع بحكم أنها دولة عظمى أن تهمل أي منطقة من مناطق العالم وإلا ستتأثر مصالحها».