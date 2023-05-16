تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل الصفوف الثاني الثانوي والثاني الثانوي تعليم فني.



واطمأن على حسن سير الامتحانات، مؤكدا عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات، وأدى 24 ألفا و175 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي امتحانات مادة الجبر وحساب المثلثات التفاضل، وأدى 27 ألفا و781 طالبا وطالبة في الصف الثاني تعليم فني في مادة مواد فنية للتعليم الصناعي، ومادة مواد الزراعية للتعليم الزراعي ومادتي رياضة مالية وأعمال شركات سياحية للتعليم الفندقي، ومادتي إدارة المشروعات سكرتارية عربي للتعليم التجاري.



تفقد محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال امتحانات الصف الثاني الثانوي والصف الثاني "تعليم فني" من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية.



وأشار محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير اللجان الامتحانية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.



ووجه بضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم؛ لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.



وكلف بإرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، ومشددا على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.