بريطانيا: مخاوف من استخدام روسيا للأسلحة الكيميائية إذا نجح هجوم أوكرانيا المضاد

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الاثنين، لنواب البرلمان البريطاني إن روسيا قد تستخدم الأسلحة الكيميائية إذا نجح الهجوم الأوكراني المضاد في استعادة الأراضي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" عن والاس القول ، إن المملكة المتحدة "حذرة للغاية بشأن ما سيحدث بعد ذلك" بعد أن أثيرت مخاوف من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد "يصبح بشعا" ويلجأ إلى استخدام أنظمة أسلحة غير تقليدية في أوكرانيا.

وأشار والاس إلى استخدام روسيا للأسلحة الكيميائية في سوريا وتسمم سالزبوري الروسي في عام 2018.

ورحب النائب المحافظ توبياس إلوود ، الذي يرأس لجنة الدفاع في مجلس العموم ، بزيارة فولوديمير زيلينسكي إلى المملكة المتحدة اليوم الاثنين وأشار إلى أن هناك "علاقة دافئة" تتطور بين الرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وسأل إلوود في مجلس العموم عما إذا كانت "الطائرات السريعة" ستكون العتاد العسكري التالي الممنوح لأوكرانيا ، مضيفا: "هناك الكثير من الحديث عن هجوم مضاد.

وأضاف إلوود :" لكن هل يمكنني أن أسأل وزير الخارجية عن تصريحات يفجيني بريجوجين، رئيس مجموعة المرتزقة الروسية "فاجنر"، الذي ينتقد الآن الرئيس بوتين علنا بسبب نقص الذخيرة والتكتيكات في ساحة المعركة أيضا.

واستطرد:" هل هو قلق من أنه إذا نجح هذا الهجوم المضاد ، وتم استعادة تلك الأراضي ، فإن روسيا وبوتين سيكشفان وجههما القبيح ويلجآن إلى أنظمة أسلحة غير تقليدية ، مثل الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ، كما فعل في سوريا؟"

وأجاب والاس: "علينا دائما أن نكون حذرين بشأن سلوكيات الجيش الروسي والرئيس بوتين بالفعل.