خالد النبوي: شعرت بالخوف من تجسيد شخصية الإمام الشافعي لأن عقله يسع أمه ويصعب إدراكه

قال الفنان خالد النبوي، شعر بالخوف من تقديم شخصية الإمام الشافعي حتى آخر يوم في العمل، معلقًا: «الإمام الشافعي عقله يسع أمة صعب جدًا أدركه بعقلي اللي هو أقل من عقله بكتير، وبعرف الشخصية لأخر يوم».

وأضاف خلال خلال استضافته ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الثلاثاء، في حلقة خاصة داخل موقع تصوير مسلسل رسالة الإمام، أنه أرسل كم كبير من الكتب عن الإمام الشافعي لمدير المشروعات بشركة الإنتاج، موضحًا أنه يريد تعلم الموضوع الذي سيقدمه في العمل.

وأشار إلى أن لفت نظره بأن الإمام الشافعي هو الإمام الوحيد الذي لديه ديوان شعر، بين الأئمة، مؤكدًا أن ديوان الشعر الخاص به بمثابة منهج حياة ويتحدث فيه عن حياته.

ولفت إلى أن حرص على تقديم جانب الشاعر الفنان من شخصية الإمام الشافعي، لأنه حمل على أكتافه حمل الأمة العربية والإسلامية بل والأجيال القادمة في شعره.

يذكر أن مسلسل رسالة الإمام اثار جدلًا واسعًا فور عرضه خلال شهر رمضان، بين مؤيد ومعارض ومن بين هذه الانتقادات هو وجود بعض الأخطاء التاريخية في العمل، والجمع بين اللهجتين العربية الفصحى والعامية بما لا يتناسب مع العصر العباسي الذي تدور فيه أحداث المسلسل، فيما أشاد البعض بعودة الأعمال الدينية والتاريخية بعد فترة من التوقف، وكذلك الإشادة بإتقان اللغة العربية الفصحى، والصورة البصرية التي وصفوها بالمبهرة.