ناشد محمد نصر محمد عيد، رئيس حزب صوت مصر، تطبيق القائمين على الحوار الوطني لرقابة على الجهات الحكومية، من أجل تنفيذ ما جاء في مختلف الجلسات.

ودعا خلال جلسة بعنوان «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، التي تعقدها لجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، إلى تنفيذ ما قيل في الجلسات من حماية للمواطن في التعبير عن رأيه وتوفير احتياجاته.

وأضاف: «من حق أي مواطن مصري يترشح لرئاسة الجمهورية أيًا كان هو أو هي مين، ويجب تحقيق العدالة الاجتماعية والرقابة على كل الجمعيات الخيرية التي تطلب التبرعات من أبناء الشعب المصري كافة في التليفزيون، وإنشاء وزارة حوار وطني تحت إدارتكم».

وانطلقت، اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023، أولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين.

وعقدت اليوم أربع جلسات، خصصت جلستان منهما لمناقشة «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.

وخصصت الجلستان الأخريان لمناقشة «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها»، و«وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله»، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة.