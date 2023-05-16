أعلنت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية للبحرين، الثلاثاء، استئناف رحلاتها الجوية بين المنامة والدوحة، بعد ست سنوات من التوقف في أعقاب الأزمة الخليجية.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية، إن الإعلان "يأتي على ضوء القرار الرسمي الذي أصدرته شؤون الطيران المدني في المملكة مؤخرا، وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الجهات المعنية في البلدين".

وأوضحت الوكالة أن "طيران الخليج" ستقوم بتسيير ثلاث رحلات يومية من مطار البحرين الدولي إلى مطار حمد الدولي بالدوحة، مع التطلع إلى زيادة الرحلات في القريب العاجل.

وتعليقاً على الإعلان، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج وليد العلوي، عن سعادته بقرار استئناف رحلات "طيران الخليج" إلى العاصمة القطرية الدوحة اعتبارا من 25 مايو 2023، وفق الوكالة.

ومنتصف أبريل الماضي، قررت قطر والبحرين إعادة علاقاتهما الدبلوماسية، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وفي فبراير الماضي، عقدت لجنة المتابعة القطرية البحرينية اجتماعها الأول في الرياض، لبحث معالجة "الملفات العالقة" بين البلدين الخليجيين.

وأنهت قمة العلا بالسعودية في 5 يناير2021، مقاطعة أعلنها الرباعي العربي مصر والسعودية والإمارات والبحرين ضد قطر منتصف 2017، غير أن العلاقات بين الدوحة والمنامة لم تكن بأفضل حالاتها وشابها حديث بحريني رسمي متكرر عن وجود "قضايا عالقة"، وفق مراقبين.