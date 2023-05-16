قال أمير النجار ممثل حزب الوفد، إن المشكلة الحقيقية التي تواجه مصر في قطاع السياحة هي عدم وجود عنصر بشري مؤهل للتعامل مع السياح.



وأضاف النجار، في الجلسة الثانية للجنة السياحة بعنوان "وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله" ضمن المحور الاقتصادي أن الحكومة يجب أن تولي أهمية بالمناطق السياحية خاصة الدينية، خاصة أننا نمتلك الإمكانيات لتحقيق ذلك مثل مسار العائلة المقدس، الذي يضاهي سياحة الحج والعمر بالمملكة العربية السعودية.



وقال النجار: لو كان هناك اهتمام بدير سانت كاترين وحدة أنا واثق أننا سنحقق ايرادات دولارية بما تتراوح قيمتها بين 30 إلى 40 مليون دولار، موضحا أنه بالرغم من الأهمية الدينية لدير سانت كاترين، ولكن ليس لدينا مطار لخدمة السائحين عند زيارته.