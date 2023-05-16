 الشرطة الإيطالية تضبط 2.7 طن كوكايين مخبأة بين شحنة موز - بوابة الشروق
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الشرطة الإيطالية تضبط 2.7 طن كوكايين مخبأة بين شحنة موز

روما - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 10:05 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 10:05 ص

قالت الشرطة الإيطالية اليوم الثلاثاء إنها صادرت 2.7 طن من الكوكايين بأحد الموانئ في إقليم كالابريا الجنوبي.

وقالت قوة الشرطة المالية الإيطالية، جوارديا دي فينانزا، إن الضباط عثروا على 2734 كيلوجراما من "الكوكايين النقي للغاية" في حاويتين مبردتين طول كل واحدة منهما 12 مترا مخبأة بين 78 طنا من الموز في ميناء جويا تاورو، ووصفوا العملية بأنها "مصادرة قياسية".

وأشارت الشرطة إلى أن القيمة السوقية لكمية المخدرات المضبوطة تقدر بنحو 800 مليون يورو (870 مليون دولارا).

وأوضحت قوة الشرطة المالية أن الحاويتين القادمتين من جواياكيل في الإكوادور كانتا متجهتين إلى أرمينيا وكان من المقرر أن تمرا عبر مدينة باتومي في جمهورية جورجيا.


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