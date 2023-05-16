قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مجلس النواب سعى جاهدًا على مدار الفترة الماضية؛ في استخدام كافة وسائل الرقابة البرلمانية مع الحكومة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الإثنين: «دخلنا في أكثر من مواجهة مع أكثر من وزير باستخدام كل ما يتعلق بطلبات الإحاطة والأسئلة، ولكن ما زلنا نتحدث في مكان، وعدد من الوزراء استجابتهم لما يطرحه نواب الشعب؛ ليست على يرام».

وكشف عن استعداده لتقديم عدد من الاستجوابات في حق وزراء بالحكومة، قائلا: «أحضر ثمانية استجوابات لـ 8 وزراء في الحكومة، كلهم هيكونوا قضايا كبيرة -وليست قضايا صغيرة- من بينهم التموين والشباب والرياضة والمالية، وأنا بنتهي من الكتابة بعد أن استطعنا الوصول إلى مستندات في عدد من الأمور».

وبشأن إعلانه عن استجواب وزير الشباب والرياضة في وقت سابق من اليوم، على خلفية إصرار الوزير على إعادة تشكيل اللجنة المؤقتة لنادي الإسماعيلي رغم بطلان التشكيل بحكم المحكمة، وفق ما صرح، قال: «لدي أكثر من قضية لوزير الشباب، لكن ما أنا بصدده هو قضية الإسماعيلي».

وتابع: «هناك مسؤولية سياسية على الوزير، وجزء منها أن الوزير لا يصح أن ينحرف عن المصالح، وينحرف عن تطبيق الأحكام القضائية، فعلى الجهاز التنفيذي الاستجابة لأحكام القضاء، الوزير نفذ الحكم عن مضض وأثناء التنفيذ أعلن حل اللجنة، وتعيينها من جديد بنفس الأشخاص مع تغيير عضو واحد».

وواصل: «لدي أكثر من واقعة سأقدمها، ولدي مستندات وافية»، موضحا أن الاستجواب؛ يعد مسائلة برلمانية يمكن بواسطتها سحب الثقة من الوزير.