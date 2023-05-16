عقد مساء أمس، مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان العلمين الجديدة 2023، المزمع انطلاقها في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل، وذلك بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والمطرب مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إلى جانب عدد من مشاهير الفن والرياضة.

وألقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، كلمة خلال المؤتمر، قائلة: "أتمنى أن تكلل جهودنا في هذا الاجتماع نحو إنجاز يليق بمصر، وتعمل وزارة الثقافة على دعم ورعاية المهرجان، الذي ينطلق من 13 يوليو حتى 26 أغسطس في مدينة العلمين الجديدة".

وتابعت: "تلك البقعة الساحرة من أرض مصر، التي من المنتظر أن تصبح ملتقى ثقافيا ترفيهيا ومركزا عالميا للرياضة في وقت قياسي؛ لما تملكه من إمكانيات هائلة عملت الدولة على تنظيمها؛ لتضاهي أكبر المدن العالمية، وستشهد تجمع نجوم وأبطال العالم في مجالات عديدة، ويتوج بإعلان جوائز تتسم بالدقة والشفافية".

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: "للمهرجان قيمة كبيرة في إثراء الحياة الخدمية في مصر، والرياضة والثقافة تساهمان في التسويق وتغير الصورة الذهنية، واتحاد أدائهما يساعد في حدوث تغيير إيجابي كبير".

وأضاف: "أتشرف بوجود نجوم كبار على مستوى الفن والرياضة في اجتماع اليوم، مع وجود خمس وزارات يتشاركون في الهدف والمضمون مع ممثلي صندوق تحيا مصر، الأمر الذي يمنح ثقلا نسبيا للمهرجان".

وأكد أن مدينة العلمين الجديدة تشهد تطورا ملحوظا خلال الفترة الحالية، فهي واحدة من المدن ذات الإبداع في مصر الجديدة منذ عام 2014، ومع تخصيص فترة الصيف، التي يتواجد فيها نسبة كبيرة من المصريين وغير المصريين، وتنوع الأحداث والفعاليات بها، سوف يثري الشكل العام والمضمون، مشيرا إلى أن دعم هذا الحدث والمشاركة به جزء من الوطنية.

جدير بالذكر أن مهرجان العلمين الجديدة يضم 12 نشاطا ترفيهيا، من بينها: حفلات لمطربين محليين وعرب ودوليين، ومبارايات للكرة الشاطئية، والقفز بالمظلات، وبطولة للتجديف، وسباق سيارات، وعروض أزياء عالمية، إلى جانب حفل جوائز العلمين، الذي يقام في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس؛ لتكريم عدد من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي.