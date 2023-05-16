مدرب إنبي عن لاعبيه : «كلهم درجة تانية وخبراتهم قليلة»

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تحدث تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي، عن فوز الفريق البترولي أمام الاتحاد السكندري مساء الإثنين، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وكان إنبي قد فاز بهدف نظيف أمام الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الممتاز.

وقال تامر مصطفى في تصريحات تليفزيونية: "لدينا هوية وشكل معين وواجهنا فريقا كبيرا وهو الاتحاد، وهو فريق مُنظم جدا، ولكننا تعاملنا مع الـ 90 دقيقة بشكل جيد حتى بعد الطرد".

وأضاف: "هذا الموسم جميع اللاعبين في فريقنا مروا على الدرجة الثانية، ومتوسط أعمارهم صغير، وبالتالي خبراتهم قليلة للغاية".

وأتم: "خبرات لاعبي إنبي ليست كبيرة، وهذه كانت أزمة كبيرة في البداية".