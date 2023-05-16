 مدرب إنبي عن لاعبيه : «كلهم درجة تانية وخبراتهم قليلة» - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 مايو 2023 4:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

مدرب إنبي عن لاعبيه : «كلهم درجة تانية وخبراتهم قليلة»

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 2:56 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 2:56 ص

تحدث تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي، عن فوز الفريق البترولي أمام الاتحاد السكندري مساء الإثنين، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وكان إنبي قد فاز بهدف نظيف أمام الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الممتاز.

وقال تامر مصطفى في تصريحات تليفزيونية: "لدينا هوية وشكل معين وواجهنا فريقا كبيرا وهو الاتحاد، وهو فريق مُنظم جدا، ولكننا تعاملنا مع الـ 90 دقيقة بشكل جيد حتى بعد الطرد".

وأضاف: "هذا الموسم جميع اللاعبين في فريقنا مروا على الدرجة الثانية، ومتوسط أعمارهم صغير، وبالتالي خبراتهم قليلة للغاية".

وأتم: "خبرات لاعبي إنبي ليست كبيرة، وهذه كانت أزمة كبيرة في البداية".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك