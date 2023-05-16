جمال الكشكي: جلسة الحوار الوطني الأولى رسالة قوية تدعو للتفاؤل والأمل

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المحور الاقتصادي يحتوي على لجنة العدالة الاجتماعية؛ التي ستتناول برامج الحماية الاجتماعية والوضع الراهن بشكل عام، الذي يستغرق جلستين؛ الأولى من الساعة 11 إلى الساعة 2، والثانية من الساعة 3 إلى الساعة 6.

وأضاف الكشكي، خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن «من ضمن الملفات المهمة وهو ما يتعلق بلجنة السياحة وهو صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب إليها»، موضحا أن الربط بما تم إنجازه أمس الأول، وبما سيتم اليوم يؤدى إلى التفاؤل ومزيد من النجاح.

واستطرد: «مهما كانت نوعية القضايا المطروحة داخل المحاور الثلاثة السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بدون رغبة وإرادة حقيقية من المشاركين، فالأمر يصبه به بعض المطبات».

وأوضح أن جلسة الأمس كانت رسالة قوية تدعو للتفاؤل والأمل، وشهدت حالة من الحراك السياسي والنقاش وأحزاب وتيارات وغيرها ومشاركات لم تكن متوقعة، مما يؤكد إرادة الدولة المصرية والمبادرة وصاحب هذه المبادرة.