القوى العاملة: 65 شركة خاصة تعلن عن 3612 فرصة عمل في 16 محافظة

أعلنت وزارة القوى العاملة، تلقيها طلبات من 65 شركة قطاع خاص في 16 محافظة لشغل 3612 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهرى مايو ويونيو 2023.

ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، جميع المديريات، بمتابعة هذه الفترة لحين استلامها من راغبي العمل، وتحرير العقود مع صاحب العمل، على أن تتضمن بنودا تحمي حقوق طرفي العمل.

وذكرت الوزارة أن فرص العمل المتاحة في محافظات، القاهرة والجيزة وبورسعيد، إضافة إلى محافظات أسيوط والإسكندرية، الغربية، المنوفية، الفيوم، السويس، القليوبية، الشرقية، ودمياط، الدقهلية، المنيا، الوادي الجديد والبحر الأحمر.

وأوضحت أن فرص العمل تشمل تخصصات، مهندسين ميكانيكا وإنتاج وكهرباء، ومحاسبين، مندوبين مبيعات، مشرفين جودة، أخصائى سلامة وصحة مهنية، مدير مطعم، مساعد مدير، عمال إنتاج، صيدلى، كيميائى، مساعد صيدلى، سكرتارية، أفراد أمن بمواقع مميزة، وكول سنتر.

ونوهت بأن الوظائف شملت أيضا عدد من الفرص لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، والزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018.