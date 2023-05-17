 محافظ دمياط تفتتح مشروع تطوير قسم الرعاية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى فارسكور - بوابة الشروق
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محافظ دمياط تفتتح مشروع تطوير قسم الرعاية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى فارسكور

حلمي ياسين
نشر في: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 11:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 11:55 م

اختتمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها الافتتاحية لعدد من المشروعات، احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة، بإزاحة ستار افتتاح قسم الرعاية المركزة لحديثي الولادة والأطفال المبتسرين "الحضانات" بمستشفى فارسكور المركزي، والتي شهدت أعمال تطوير بالجهود الذاتية للمجتمع المدني جاءت تزامنًا مع عملية التطوير بالمستشفى.

وأوضح بيان أصدرته عوض، اليوم الثلاثاء، اهتمامها البالغ بمخطط تطوير المستشفى، لتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء مركز ومدينة فارسكور، مشيرة إلى الطفرة الأخيرة التي شهدتها المنظومة الطبية بمحافظة دمياط خلال الفترة الأخيرة، وذلك لتحقيق الأهداف الرامية نحو تحسين جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع المناطق.

ووجهت الشكر إلى المجتمع المدني على جهوده المبذولة لدعم تلك المشروعات وتحقيق التنمية بالقطاعات المختلفة، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة.


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