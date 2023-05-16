موسكو تسمح ببيع مصنع فولكس فاجن مقابل 125 مليون يورو

حصلت مجموعة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات على موافقة لبيع أصولها في روسيا مقابل 125 مليون يورو (136 مليون دولار) إلى شركة أفيلون الروسية للسيارات، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقالت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن أطراف متفاوضة اليوم الثلاثاء، إن اللجنة الحكومية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية وافقت على طلب بهذا الخصوص.

وكانت شركة صناعة السيارات الألمانية تعمل منذ فترة طويلة في روسيا، وفي عام 2007 افتتحت مصنعها الخاص في كالوجا على مسافة نحو 200 كيلومتر جنوب غرب موسكو.

وفي ربيع عام 2022، وبعد الحرب الروسية الأوكرانية، توقفت شركة فولكس فاجن، إلى جانب شركات صناعة سيارات غربية أخرى، عن الإنتاج في روسيا.

وستستحوذ شركة أفيلون بالكامل على مجموعة فولكس فاجن روس والشركات التابعة لها، ومن بينها العديد من الشركات لبيع شاحنات سكانيا.

وقالت الشركة في فولفسبورج دون الكشف عن أية تفاصيل "فولكس فاجن إيه جي بصدد بيع أسهمها في مجموعة فولكس فاجن روس وبالتالي أيضا مصنع كالوجا الذي يضم أكثر من 4 آلاف موظف لمستثمر روسي شهير".

ويعتبر المصنع الحديث أهم أصول فولكس فاجن في روسيا. ووفقا لنائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف ، فإن البحث عن مقاول لإعادة تشغيل منشأة الإنتاج مستمر.

وتأجلت عملية البيع بسبب دعوى قضائية رفعتها شركة جاز شريك التصنيع السابق لشركة فولكس فاجن والمعروفة في العهد السوفيتي ببناء سيارة الليموزين "فولجا". وكانت جاز قد رفعت دعوى قضائية ضد فولكس فاجن للحصول على تعويضات عن إنهاء الاتفاق بينهما ، لكن محكمة في روسيا رفضت الدعوى منذ ذلك الحين.

وأدى انسحاب شركات صناعة السيارات الغربية من روسيا إلى انخفاض كبير في إنتاج السيارات هناك.