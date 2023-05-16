صحة النواب عن زيادة موارد العلاج على نفقة الدولة: جيب المريض خط أحمر

قال النائب خليفة رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، اقترح زيادة موارد العلاج على نفقة الدولة بعيدًا عن تحمل المريض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الإثنين، أنه جرت مناقشة حول البحث عن موارد جديدة للعلاج على نفقة الدولة، اليوم، بهدف تخفيف الأعباء المادية على المريض محدودي الدخل، مؤكدًا أن الوزير لم يكن لديه تصورا واضحا حول هذا الأمر ولكن كان مجرد مقترح.



وأشار إلى أن الوزير لم يقل أبدًا أنه يرغب في دفع المواطن أي نسبة، لكنه تحدث عن ضرورة التفكير خارج الصندوق في ملف العلاج على نفقة الدولة، مُشددًا أنه لم يأتِ بقرار أو مشروع قرار يصب في هذا المقترح.



ولفت إلى أنه لم يكن هناك تصورا واضحا حول تحمل المواطن أي نفقات في العلاج على نفقة الدولة لدى الوزير، معقبًا: «احنا عايزين نبحث عن أي مصادر لتمويل العلاج على نفقة الدولة بعيدًا عن جيب المريض لأنه غير قادر، ومش عايزين نحمله حاجة»-على حد قوله.



وأردف بأن لجنة الصحة بالنواب، لم توافق على تحمل المواطن أي أعباء مادية في مشروع العلاج على نفقة الدولة، منوهًا أن جيب المواطن في العلاج على نفقة الدولة خط أحمر.