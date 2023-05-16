 تركيا: إنقاذ 24 مهاجرا أجبرتهم اليونان على العودة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تركيا: إنقاذ 24 مهاجرا أجبرتهم اليونان على العودة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 1:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 1:00 ص

أنقذ خفر السواحل التركي في ولاية باليكسير، غربي البلاد، 24 مهاجرا غير نظامي أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

وأفاد بيان لفرق خفر السواحل التركي، اليوم الاثنين، بأنها تلقت بلاغا بوجود مجموعة من المهاجرين غير النظاميين قبالة سواحل منطقة أيواليك، على ساحل بحر إيجه المطل على منطقة مرمرة شمال غرب تركيا.

وأضاف البيان "أن فرق خفر السواحل عثرت لدى وصولها المكان على 24 مهاجرا غير نظامي على متن قارب مطاطي تبين أن السلطات اليونانية أجبرتهم على العودة إلى المياه الإقليمية التركية".

وعقب إنقاذهم، تم نقل المهاجرين غير النظاميين، إلى مديرية إدارة الهجرة في الولاية، بحسب البيان.

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