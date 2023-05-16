ضياء رشوان: 99% من المنظمات الحقوقية شاركت في الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الغالبية الساحقة من القوى السياسية في مصر و99% من المنظمات الحقوقية شاركت في الحوار، لافتًا إلى أن الجميع يؤمن بأنها فرصة للإدلاء برأيهم على الرئيس والرأي العام.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن القوى السياسية لا تقاس بالضعف والقوة، مشيرًا إلى أنها تقاس بتنوع مدارس الفكر والعمل مع نشأة الدولة الحديثة في مصر.



ولفت إلى أن «المدارس الفكرية التي دخلت الحوار الوطني، لم تغير آراءها أو أفكارها أو برامجها»، معقبًا: «دخلت على أساس أننا مختلفون وكلنا ضمن عباءة مؤكدة فصلناها بشكل واضح في مجلس الأمناء».



وأوضح المنسق العام، أن كل مصري بإمكانه المشاركة في الحوار الوطني، بشرط عدم الخروج عن الدستور أو التورط في دماء المصريين والإرهاب، منوهًا: «لو خرج عن الدستور فهو انقلابي، ونحن لا نحاور الانقلابيين».



ونفى حدوث رفض أي طرف للحوار على مدار العام الماضي، موضحًا أن البعض تحفظ على بعض القضايا، والمناخ الإيجابي حول الحوار لتيسير بعض القضايا المعقدة.



وأكمل: «الحوار قبل عام على المستوى السياسي كان شيئًا، واليوم أصبح شيئًا آخر، الأمر لا يعني وصولنا للكمال، فالعملية الديمقراطية تستغرق وقتًا».



وانطلقت، اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023، أولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين.



وعقدت اليوم أربع جلسات، خصصت جلستان منهما لمناقشة «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.



وخصصت الجلستان الأخريان لمناقشة «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها»، و«وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله»، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة.