وزير الخارجية: هناك بوادر لاستغلال الوضع في السودان

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر منذ اللحظة الأولى للاشتباكات في الخرطوم، كانت على تواصل مستمر ومكثف مع طرفي الصراع، والأطراف السياسية السودانية الأخرى، والشركاء الدوليين والدول العربية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أنه أجرى جولة مؤخرا إلى تشاد وجنوب السودان، وأجرى اتصالات عديدة مع نظرائه في الدول الأخرى؛ لإيجاد أرضية مشتركة، وإقناع الأطراف بما يجب تزكيته واستقطابها إليه من مواقف تأتي بالتهدئة وإنهاء الصراع.

ونوه أن «مصر لم تصل إلى نقطة تحقيق الهدنة وإنهاء الصراع في السودان، كما لم يصل إليها أي أحد آخر»، مؤكدًا أن مصر تهتم بالشعب السوداني كافة وبكل الأطياف، وليست منحازة لطرف على حساب آخر.

ولفت إلى أن وجود الانحياز يؤدي إلى تعقيد الموقف وليس حلحلة الأمور، منوهًا أن «هناك بوادر لاستغلال الوضع في السودان، من أجل تحقيق مصالح على المستوى الإقليمي».

وأكمل: «هذه أمور خطرة تؤدي إلى تفاقم الأمر عادة ومصالح متضاربة، الأمر الذي يدخل الصراع إلى دائرة مفرغة ويؤدي إلى محاولة الاستقطاب وبلوغ القدرة على القضاء على المصالح الأخرى، وأثمان باهظة على الدولة ومؤسساتها والمواطن العادي».