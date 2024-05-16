محافظ الغربية يشيد بدور الصحفيين في مواجهة الشائعات

التقى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، بصحفيين وإعلاميين المحافظة في لقاء استمر لأربع ساعات، سادته روح من المحبة والمشاعر الصادقة.

بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على روح الكاتب الصحفي عاطف دعبس، وأكد المحافظ على أهمية الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام، باعتباره شريكاً أساسياً في الدفع بجهود المحافظة في المجالات التنموية والخدمية، بجانب دوره البناء في تعزيز الوعي لدى المواطنين في مواجهة الشائعات والأكاذيب. كما شدد على أهمية الإعلام في رصد نبض الشارع وتناول الأحداث المهمة التي تشغل المواطنين ونقلها إلى المسؤولين.

وأشار رحمي إلى أن الإعلام في محافظة الغربية، سواء كان صحفًا أو مواقعًا إخبارية أو صفحات تواصل اجتماعي، يقوم بواجبه الوطني، حيث يرصد الواقع الخدمي واحتياجات المواطن، بجانب رفع الوعي لدى المواطن بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في سبيل تحسين جودة وحياة المواطنين.

ووجه الشكر للصحفيين والإعلاميين في المحافظة على دورهم الفعّال، مؤكدًا على أن الإعلام بمختلف أنواعه يساهم بشكل فعّال في دفع الجهود التنموية.

وخلال اللقاء، قدّم طارق رحمي فيلمًا تسجيليًا عن إنجازات محافظة الغربية، واستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي "حياة كريمة"، الذي تحتل فيه المحافظة المراكز الأولى على مستوى الجمهورية. كما استعرض ما تم إنجازه من مشروعات خدمية تنموية بالمحافظة في مختلف القطاعات والمرافق، من شبكة طرق ومحاور مرورية وصحة وتعليم وصناعة، إضافة إلى استعراض المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها، التي ستساهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحيوية للمواطن بمحافظة الغربية، كما تناول اللقاء مناقشة بعض المشروعات المستقبلية المقترح تنفيذها في المحافظة.

وتناول اللقاء مناقشة الجهود والحملات اليومية التي تقوم بها المحافظة لضبط الأسعار وحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة ومواجهة كافة صور الاحتكار والغش التجاري. كما أكد على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالسلع الغذائية أو الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية والمبالغة في الأسعار أو عدم الإعلان عنها في المخابز والمطاعم، وعن محاولات التجار لاحتكار السلع، من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم"، على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣، وأن للإعلام دورا مهما في توعية المواطنين بذلك .

في نهاية اللقاء، فُتح باب الحوار مع الإعلاميين، حيث أجاب المحافظ عن العديد من الأسئلة وطلبات الصحفيين، وأكد على دراسة بعضها وتوجيه بالحلول للبعض الآخر على الفور، مؤكدًا على أهمية دور الإعلام في توعية المواطنين.

وأثنى الصحفيون على الجهود اليومية التي يبذلها محافظ الغربية، من جولات صباحية ومسائية، قائلين: "لم نجد محافظًا يقوم بجولات ميدانية في مراكز ومدن المحافظة من السادسة صباحًا وحتى منتصف الليل، لا يكل ولا يمل." وأضافوا: "سيذكر التاريخ أنك قمت بأعمال عظيمة في محافظة الغربية،" وأشادوا بأنهم تعلموا منه الإصرار وحب العمل، وقالوا: "حققت المعادلة الصعبة ورفعت شعار 'لا وقت للراحة'." وختموا: "جهودك لا يمكن إنكارها إلا من قلب جاحد أو حاقد أو أعمى."