إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات على إسرائيليين هاجموا قوافل مساعدات لغزة

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قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلاً عن مسئولين أمريكيين، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس فرض عقوبات على إسرائيليين هاجموا قوافل مساعدات لغزة.

وكانت الأمم المتحدة قد شددت على ضرورة حماية إسرائيل قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة من عنف المستوطنين، وذلك بعد مهاجمة مستوطنين إسرائيليين شحنة قادمة من الأردن.

يذكر أن قوات الاحتلال لا تزال تمنع دخول المساعدات من معبر رفح الذي أعلنت السيطرة عليه الأسبوع الماضي، وسط استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام دخول المساعدات.

وبالرغم من التنديدات الدولية، شن جيش الاحتلال عملية وصفها بـ"المحدودة" شرق رفح في 7 مايو، مجبرا نحو 300 ألف فلسطيني على النزوح مرة أخرى.