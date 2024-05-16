كينيا تعتزم دمج 35 شركة مملوكة للدولة في إطار خطة الإصلاحات الاقتصادية

ذكرت صحيفة "بيزنس ديلي" الكينية، التي تتخذ من نيروبي مقرا لها، نقلا عن وزارة الخزانة الوطنية ومجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس الكيني، أن الدولة الواقعة في شرق أفريقيا تعتزم دمج 35 شركة لتصبح 15 شركة تماشيا مع الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي.

وقالت الصحيفة إن المرحلة الأولية لعملية الدمج المقترحة تشمل: مؤسسة البريد، وهيئة مناطق تجهيز الصادرات وهيئة المناطق الاقتصادية الخاصة، ومعهد كينيا للملكية الصناعية ومجلس حقوق الطبع والنشر في كينيا، ومؤسسة التمويل الزراعي وصندوق السلع الأساسية، ووكالة الابتكار الوطنية الكينية، واللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وهيئة الاستثمار في كينيا، ومجلس السياحة في كينيا، ومعهد أبحاث السياحة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

كانت الحكومة الكينية قد أعلنت، في 16 أبريل الماضي، اعتزامها دمج الهيئات التنظيمية المالية الكينية.

وتشكل الشركات الحكومية الكينية المتعثرة خطرا على كينيا بواقع 5ر3 مليار دولار.



