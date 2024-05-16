الدبيبة وفون دير لاين يناقشان ملف الهجرة غير النظامية والطاقات المتجددة

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية " عبدالحميد الدبيبة" والوفد المرافق له، في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل اجتماعا اليوم الأربعاء مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي " أورسولا فون دير لاين" ، لمتابعة عدد من القضايا المشتركة بين الاتحاد وليبيا التي تركزت على متابعة ملف الهجرة غير النظامية والتعاون في مجالات الطاقات المتجددة.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة قوله إن فون دير لاين رحبت بالتقدم المحقق في مجال الهجرة غير النظامية وتطور التعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا في هذا الملف، مشيدة بالتعاون بين مالطا وإيطاليا وليبيا في تحديد مسارات إمدادات الطاقة المستهدف إنتاجها من الطاقة البديلة، مشيدة بالمؤتمر الدولي للهجرة غير النظامية وأمن الحدود المزمع عقده في طرابلس منتصف تموز/يوليو القادم بمشاركة دول الاتحاد الأوروبي ذات العلاقة.

وأوضح المكتب أن "الدبيبة" أكد خلال الاجتماع، أن ليبيا دولة عبور وليست دولة مصدر وأن هذا هو الأساس للتعاون بشأن هذا الملف، وأن من الضروري تقديم الاتحاد الأوروبي الدعم اللازم وتفعيل اتفاقية مراقبة الحدود الجنوبية المبرمة بين الجانبين، مشددا على ضرورة زيادة التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي في ملف الطاقة البديلة لأهميته لدولة ليبيا وكذلك للاتحاد الأوروبي.

وشارك في الاجتماع وزير الداخلية المكلف، ورئيس جهاز الطاقات المتجددة، ورئيس مصلحة الطيران المدني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.