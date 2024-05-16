 نتنياهو: لدينا خلافات مع واشنطن بشأن رفح لكنها عملية ضرورية لحماية أمننا - بوابة الشروق
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نتنياهو: لدينا خلافات مع واشنطن بشأن رفح لكنها عملية ضرورية لحماية أمننا

د ب أ
نشر في: الخميس 16 مايو 2024 - 2:59 ص | آخر تحديث: الخميس 16 مايو 2024 - 3:01 ص

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوجود توترات مع الولايات المتحدة، الحليف التاريخي لبلاده، بشأن الهجوم العسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لكنه أكد أن العملية ضرورية لحماية الأمن الإسرائيلي.

وقال نتنياهو الأربعاء، في مقابلة مع شبكة (سي إن بي سي): "نعم، لدينا خلاف حول غزة. بالأحرى، حول رفح. لكن علينا أن نفعل ما يجب علينا فعله. وأنت تعلم، أحيانا عليك فقط أن تفعل ما هو مطلوب لضمان بقائك ومستقبلك. لا يمكننا الاستمرار في المستقبل بوجود حماس تعيد سيطرتها على غزة".

وأعربت الولايات المتحدة ودول أخرى عن مخاوفها من تعمق إسرائيل في هجومها على رفح، مشيرة إلى مخاوف بشأن سلامة المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف نتنياهو: "آمل أن نتمكن من رؤية الأمور بنفس العين مع الولايات المتحدة، نحن نتحدث معهم، ولكن في النهاية نفعل ما يجب علينا فعله لحماية حياة بلادنا".


وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن واشنطن لا يمكنها تأييد توغل عسكري في رفح في غياب خطة "موثوقة" لحماية المدنيين.


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