أول تعليق من طلعت يوسف بعد الفوز على إنبي

أشاد طلعت يوسف، مدرب فريق فيوتشر، بأداء لاعبيه بعد الفوز الذي حققه على إنبي في بطولة الدوري.

وقال طلعت يوسف في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "واجهنا فريق قدراته مميزة، وله أسلوب وطريقة يلعب بها، ربما إنبي غير طريقة لعبه في الشوط الثاني لأننا استغلينا بعض المساحات".

وأضاف: "نعم حققنا الفوز، لكن لدينا مشكلات في الأداء بشكل عام، الفوز الأكبر بالنسبة لي هو الروح العالية التي ظهر بها اللاعبين، من الناحية الفنية أدينا بنسبة 70% لكن الروح كانت 90%، وهذا ما قلته للاعبين في أول يوم لي، الروح هي أهم شيء ومن غيرها ستكونوا مثل السيارة من غير بنزين".

وأكمل: "أنا سعيد بروح اللاعبين، وهي مكسب المباراة أمام إنبي، جئنا في وقت صعب للغاية لأنه لا يوجد وقت في ظل تلاحم المباريات، لكننا نشعر بالرضا بشكل عام".

وأنهى: "نحن لدينا خطة في مودرن فيوتشر، ولا أريد قول كلمة "مشروع" لأنها أصبحت تقال في كل وقت ومكان، لكن لدينا تصوّر بشكل عام، وأنا لم أجلس مع الإدارة بشكل مطوّل حتى الآن سوى عند التعاقد، وسيحدث ذلك عندما يكون في مساحة من الزمن".