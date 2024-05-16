ممثلو الإدعاء الألمان يحققون مع نائب من اليمين المتطرف بشأن جريمة الرشوة

بدأ ممثلو الادعاء الألمان تحقيقا مع نائب من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، للاشتباه في تورطه في رشوة وغسل أموال، وقاموا اليوم الخميس بتفتيش العديد من ممتلكاته.

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن الشخص المشار إليه هو بيتر بيسترون، المرشح الثاني على بطاقة الحزب للانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو المقبل. وكان البرلمان الألماني (البوندستاج) قد رفع الحصانة عن بيسترون.

وقال مكتب الإدعاء العام في ميونخ إنه قد تم التخطيط لعمليات تفتيش لمكتب بيسترون في برلين وعدة مواقع ببافاريا في مناطق ميونخ وإردينج وديجيندورف وفي جزيرة مايوركا الإسبانية، على مدار اليوم الخميس.

وبحسب التقرير، فقد تم نشر 11 من ممثلي الادعاء ونحو 60 فردا من الشرطة البافارية.



