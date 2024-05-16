خفضت وزارة المالية الألمانية، توقعاتها الخاصة بإجمالي الإيرادات الضريبية التي ستحصلها الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات العام المقبل بمقدار نحو 9ر21 مليار يورو، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي أعلنتها الخريف الماضي.

وأعلنت الوزارة في برلين، اليوم الخميس، أن مقدري الضرائب لديها يتوقعون أن مجموع الإيرادات الضريبية التي ستحصلها الدولة العام المقبل، سيصل إلى 2ر995 مليار يورو.

وقال وزير المالية كريستيان ليندنر: "ما أردده، في ظل الرغبات السياسية المفرطة، بشكل متكرر كأنه تعويذة، أصبح الآن واضحاً بالأسود والأبيض: لا توجد أي مساحات (فُسَح) مالية جديدة في المستقبل المنظور".